Три сотни жителей Карелии провели выходной за высадкой молодого леса (ФОТО)

В субботу, 27 мая, в Кондопожском районе прошла акция «Сад памяти», сообщили в Минприроды Карелии.

В эту субботу в Карелии прошла центральная акция в рамках проекта «Сад памяти». В лес недалеко от деревни Вохтозеро Кондопожского района приехали более 300 человек, чтобы восстановить лес и увековечить память о погибших в годы Великой Отечественной войны.



Отметим, летом 2021 года в регионе бушевали крупные лесные пожары. Стихия затронула и Кондопожский район.



«Акция «Сад Памяти» проходит в Карелии уже в четвертый раз, в этом году она имеет особое значение. Рад, что столько участников сегодня приехало сюда. Вместе мы посадим 18 тысяч сосен», - заявил и.о. министра природных ресурсов и экологии Алексей Павлов.







Волонтеры, школьники, студенты, представители организаций и чиновники справились с этой работой за один час, заверили в Минприроды республики.



Саженцы вырастили в кондопожском лесопитомнике . Делянку площадью более шести гектаров подготовили компания «Лесэко Норд» и кондопожское центральное лесничество.



Главный организатор акции, Минприроды Карелии, участвует в акции с самого начала, с 2020 года.























Всего в этом году в нашем регионе в память о погибших в годы Великой Отечественной войны должны высадить более 200 тысяч деревьев и кустарников. Акция продлится в районах Карелии до 22 июня. А по всей России высадят более 27 млн деревьев.