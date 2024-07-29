Три сотни жителей на севере Карелии проверили здоровье с помощью передвижного медкабинета

Такая помощь очень удобна для жителей отделенных населенных пунктов.

300 жителей Муезерского района воспользовались возможностью пройти обследование в передвижном маммографе/флюорографе в июле. Об этом Минздрав Карелии рассказал на странице официального госпаблика.

Специалисты Городской поликлиники № 2 за месяц обследовали 150 жителей поселка Муезерский, 75 исследований проведено в поселке Ледмозеро, 35 исследований — в Тикше и 40 — в Ругозере.



«Наличие мобильных медицинских комплексов помогает повысить доступность диагностики. Регулярные обследования способствуют раннему выявлению заболеваний. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем выше вероятность успешного лечения и полного выздоровления. Кроме того, такая помощь просто очень удобна для жителей отделенных населенных пунктов и способствует повышению осведомленности граждан о важности регулярного мониторинга состояния здоровья и профилактики заболеваний», — отметил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.



Напомним, что активизация выездной работы специалистов медицинских организаций с профилактической целью — одно из поручений главы республики Артура Парфенчикова.