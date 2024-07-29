Музей современного искусства открылся в Петрозаводске
29.07.2024 08:20
Компания «Баренц Групп» завершила строительство жилого квартала «Свиристель» - сдан последний дом
31.07.2024 19:23
Спекулянтам отдадут сельхозземли?
Сегодня 11:45

Три сотни жителей на севере Карелии проверили здоровье с помощью передвижного медкабинета

Новости. Общество
15:20, 02 Августа 2024
фото: © Минздрав Республики Карелия / VK

Новости партнеров

Такая помощь очень удобна для жителей отделенных населенных пунктов.

300 жителей Муезерского района воспользовались возможностью пройти обследование в передвижном маммографе/флюорографе в июле. Об этом Минздрав Карелии рассказал на странице официального госпаблика.

Специалисты Городской поликлиники № 2 за месяц обследовали 150 жителей поселка Муезерский, 75 исследований проведено в поселке Ледмозеро, 35 исследований — в Тикше и 40 — в Ругозере.

«Наличие мобильных медицинских комплексов помогает повысить доступность диагностики. Регулярные обследования способствуют раннему выявлению заболеваний. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем выше вероятность успешного лечения и полного выздоровления. Кроме того, такая помощь просто очень удобна для жителей отделенных населенных пунктов и способствует повышению осведомленности граждан о важности регулярного мониторинга состояния здоровья и профилактики заболеваний», — отметил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Напомним, что активизация выездной работы специалистов медицинских организаций с профилактической целью — одно из поручений главы республики Артура Парфенчикова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.08.2024, 12:45
Продолжительная магнитная буря началась на Земле
01.08.2024, 20:30
Эксперты назвали главный курорт России для богачей
31.07.2024, 15:00
Вышедший на пенсию инженер купил лотерейный билет и стал мультимиллионером
26.07.2024, 15:04
Два человека в тяжелом состоянии, легковушка легла на крышу: страшная авария произошла на Древлянке в Петрозаводске
30.07.2024, 20:30
К 14 годам колонии приговорили в России наемника из Финляндии
31.07.2024, 08:20
Мастодонты русского рока посетят Карелию

Медиа

В здании Петрозаводского ж/д вокзала прошел концерт-флешмоб ко Дню Победы
06.05.2024 09:27
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.