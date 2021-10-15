Три сотрудницы Минсельхоза Карелии съездили в Арктическую зону посмотреть на коз

Республиканские власти решили проверить, как карельские фермеры используют средства господдержки.

В Калевальском и Лоухском районах Карелии, входящих в Арктическую зону России, побывала комиссия республиканского министерства сельского и рыбного хозяйства, которая посетила фермерские хозяйства, получившие бюджетные средства в качестве государственной поддержки. В состав комиссии вошли три сотрудницы министерства Анжела Дончевская, Ольга Хвалько и Элла Войтова.

Как сообщили в карельском Минсельхозе, в поселке Калевала члены комиссии познакомились с хозяйством Елены Марениной, которая занимается козоводством. В 2019 году она получила грант на поддержку начинающего фермера, что позволило женщине приобрести сельхозтехнику и оборудование, установить заграждение хозяйства и начать ремонтные работы в здании, где содержится скот. Продукция фермера — козье молоко и сыры — пользуется большим спросом не только среди жителей поселка, но и за его пределами.

Одним из уникальных проектов, реализуемых в Арктической зоне Карелии, является «Агростартап» по выращиванию мидий в губе Чупа Кандалакшского залива Белого моря. Средства господдержки помогли главе хозяйства Анатолию Липаеву обустроить мидиевую ферму, где к 2023 году планируется выращивать 440 тонн морских моллюсков.

Члены комиссии побывали также на семейной ферме Татьяны и Сергея Бурыгиных вблизи урочища Кереть Лоухского района. Средства грантов «Агростартап» позволили фермерам построить здание, закупить крупный рогатый скот и сельскохозяйственных животных и технику. Как ожидается, продукция фермерского хозяйства будет реализовываться среди туристов, осуществляющих сплавы по реке Кереть, рыбопромысловых работников и жителей урочища.