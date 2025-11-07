Три триатлета из Карелии прошли испытания на звание «железных людей»

Карельские спортсмены вернулись с Турции, где прошли соревнования по триатлону -I RONMAN 70.3 Turkey.

Соревнования по триатлону включают в себя три этапа. Участникам нужно было проплыть 1,9 км, проехать на велосипеде 90 км и пробежать 21,1 км. Триатлеты из Карелии доказали свою силу на международном старте.

— Они не сдаются, не останавливаются и доказывают: настоящая сила — в характере, в упорстве и в вере в себя. Пройдя такую дистанцию, ты точно «железный человек», — рассказали в Центре спортивной подготовки.

Председатель Федерации триатлона Карелии Михаил Похвалин выполнил личный рекорд — завершил дистанцию за 4 часа 41 минуту. Он занял 47 место в категории М 40-44. Василий Соловьев занял третье место среди М 30 - 34. С дистанцией он справился за 3 часа 58 минут. Анна Каштанова — четвертая среди Ж 45-49. Она уложилась в пять часов 1 минуту.

Добавим, что соревнования в Турции — это полвина «железной дистанции». Традиционная дистанция Ironman — это заплыв на 2,4 мили (3,86 км), заезд на велосипеде по шоссе на 112 миль (180,25 км) и марафонский забег на 26,2 мили (42,195 км). На дистанцию дается 17 часов.