Три странных лекции о музыке прозвучат в Петрозаводске

Жители карельской столицы услышат "Лекцию о ничто" и узнают все "Об искусстве соотношения звука и времени".

В Петрозаводске в медиа-центре "Vыход" 31 марта, 7 и 14 апреля состоятся лекции музыканта, преподавателя и куратора арт-проектов Андрея Дикоева.

Лекция №1 "Об искусстве соотношения звука и времени".

Лекция №2 Джон Кейдж. "Лекция о ничто".

Лекция №3 Патрик Зюскинд. "Контрабас".

Автор лекций обещает поговорить со слушателями "о многообразии и парадоксальности музыки как искусства абстрактного и словом-до-конца-не-выражаемого".

Сообщается, что "Странные лекции" не учебные: все они с игровым, ироничным подтекстом.

Так, кульминацией Лекции №1 станет совместное исполнение вместе с публикой знаковой пьесы "4.33" американского композитора Джона Кейджа.

На следующей лекции автор цикла предложит послушать публике полный текст знаменитой "Лекции о ничто" Джона Кейджа. Эта лекция, впервые прочитанная Кейджем в Нью-Йорке в 1949 году, хотя и состоит из слов, организована по музыкальным законам и представляет собой музыкальное произведение. Завершит цикл странных лекций о музыке прочтение пьесы-монолога для одного актёра "Контрабас" немецкого драматурга Патрика Зюскинда.

Начало лекций в 17.00. Вход свободный.

Андрей Дикоев – доцент, декан исполнительского факультета, руководитель культурных программ концертного зала Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова.