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Три тонны строительных блоков выпали из «шаланды» в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:04, 21 Марта 2023
фото: Серёжа Серёжа / dtpptz.ru

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На улице Сулажгорская из «шаланды» на проезжую часть вывалилось около трёх тонн газосиликатных блоков.

Как сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии», 21 марта в 12.21 на пересечении улиц Сулажгорская и Ветеринарный переулок произошло ДТП с участием седельного тягача с полуприцепом.

Груженный газосиликатными блоками автопоезд - "шаланда" выезжал из Ветеринарного переулка на улицу Сулажгорская, совершая правый поворот.

При совершении поворота произошла нескольких упаковок строительных материалов выпали на проезжую часть.
Проезжающий во встречном направлении легковой автомобиль чудом избежал попадания стройматериалов на крышу автомобиля.

«На одном стандартном поддоне умещается примерно 1,8 куб.м газосиликатных блоков. Вес одного поддона с блоками составляет около одной тонны. Судя по видео, на проезжую часть выгрузились, как минимум, три поддона газосиликатных блоков», -отмечается в публикации сайта.

Видеокамера проекта компании «Сампо.ру запечатлела момент ДТП.

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