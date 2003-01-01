Три троллейбуса в Петрозаводске временно изменят маршруты

Сегодня в течение рабочего дня троллейбусы не будут доезжать до конечной.

В Петрозаводске 24 ноября с 10:00 до 17:00 временно изменятся маршруты троллейбусов № 1, 7 и 8. Временные неудобства связаны с проведением профилактических работ на сетях АО «ПКС».

Как сообщили на предприятии «Городской транспорт», в указанное время троллейбусы этих маршрутов не смогут доезжать до Чистой улицы. Они будут разворачиваться на улице Хейкконена. Пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании поездок.

Напомним, ранее из-за аварии на подстанции менняли маршруты у троллейбусов №1 и №3.





