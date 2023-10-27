Три троллейбусных маршрута в Петрозаводске временно изменили движение

Троллейбусы изменили движение из-за неблагоприятной дорожной обстановки и ДТП.

О временном изменении движения троллейбусов в карельской столице сообщили в паблике ПМУП «Городской транспорт».

В связи с неблагоприятной дорожной обстановкой временно

троллейбусы маршрута № 6 разворачиваются на улице Московской у депо.

Троллейбусы маршрута № 3 следуют в сторону улицы Заводской и обратно по набережной Варкауса.

Из-за ДТП на верхнем Чапаевском кольце троллейбусы маршрута № 1 разворачиваются на нижнем кольце на улице Шотмана.



О дальнейших изменениях будет сообщено дополнительно.