Три тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Новый оператор по обращению с отходами вводит в Карелии двухпоточную систему сбора отходов.

Минприроды Карелии приобретет на средства федеральной субсидии порядка трех тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора.



Об этом журналистам рассказали представители группы компаний «ЭкоЛайн», которые в декабре стали совладельцами Карельского экологического оператора.



«ЭкоЛайн», в основном, работает на территории Москвы и Московской области, где отходы собирают по так называемой «двухпоточной системе». Планируется внедрить такую систему и в нашей республике. Для этих целей региональное Минприроды и покупает новые контейнеры.





«Во многих районах республики стоят так называемые „стаканчики“, железные, без колес, без захвата под заднюю загрузку, а именно машины с задней загрузкой будут работать в Карелии, — отметили представители группы компаний „ЭкоЛайн“. — Боковая загрузка уже неэффективна, техника стара. Мы доставим контейнеры, для начала до трех тысяч штук, которые для раздельного сбора мусора закупит республика».





Двухпоточная система сбора мусора означает, что все твердые коммунальные отходы делятся на два вида. Это ТКО, которые подлежат переработке, и все остальные отходы. На каждой контейнерной площадке ставят два типа контейнеров. Один из них для вторсырья, второй — для смешанных ТКО.





Напомним, кроме внедрения раздельного сбора отходов, «ЭкоЛайн» рассчитывает построить в Карелии семь мусороперегрузочных площадок, три из них снабдить сортировочными линиями.



Также в планах инвестора к 2025 году возвести на действующем полигоне в Орзеге (Прионежский район) комплекс переработки отходов. С его помощью в «ЭкоЛайне» планируют перейти на стопроцентную сортировку мусора с минимумом захоронения отходов.





Отметим, группа компаний «ЭкоЛайн» — первый в России оператор полного цикла по обращению с отходами. За последние три года в Московской области построены и введены в эксплуатацию два современных комплекса переработки ТКО.





Это крупнейший в Восточной Европе и в России КПО «Восток» мощностью 1,2 млн тонн отходов в год, и КПО «Нева», способный принимать, сортировать и перерабатывать 500 тысяч тонн ТКО ежегодно.