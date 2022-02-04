Три водителя в Карелии рискнули жизнью и правами

В Кондопожском районе инспекторы ДПС остановили водителей-нарушителей, совершивших обгон под запрещающий знак, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Кондопожском районе, на федеральной автодороге «Кола», водители не выполнили требования дорожного знака «Обгон запрещен» и совершили опасный маневр с выездом на полосу встречного движения.

В отношении водителей составлены административные материалы. За выезд на встречную полосу в нарушение правил дорожного движения нарушителям грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишения права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Госавтоинспекция напоминает, обгон является одним из опасных маневров. Обгон на зимней дороге особенно опасен.

Призываем водителей не допускать нарушений ПДД, это может привести к непоправимым последствиям.