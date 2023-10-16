Три земельных участка в Петрозаводске выставят на торги

Земельные участки на Кукковке, Старой Кукковке и Сулажгорском кирпичном заводе выставят на торги для заключения договоров аренды.

Земельные участки на Кукковке, Старой Кукковке и Сулажгорском кирпичном заводе предложат для заключения договоров аренды, рассказали в мэрии Петрозаводска.



В карельской столице пройдут торги на право пользования земельными участками. Аукцион состоится 16 ноября.



Два участка — один на улице Короленко, другой — в районе улицы Балтийской предназначены для хранения автотранспорта. Участок на улице Томицкой подойдет для складирования.



Организатором аукциона выступает Управление земельными ресурсами.

Подробную информацию можно узнать на сайте torgi.gov.ru и по телефону: (8-8142) 59-98-50.