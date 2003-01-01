РЕКЛАМА
Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу
28 сентября, 14:15 Статьи
Кинотетрис
«Август»: впечатляющая экранизация одного из самых главных романов о войне
28 сентября, 14:05 Статьи
Тема недели
Великая засуха: куда ушла вода из карельских озер
27 сентября, 19:30 Статьи
Новости

Юные тхэквондисты из Петрозаводска завоевали 27 медалей на соревнованиях в Петербурге

16:10

41 житель Карелии пострадал от укусов клещей за неделю

15:50

В Петрозаводске за два дня 15 водителей отстранили от управления автомобилем

15:30

Новым полномочным представителем на Северо-Западе назначен губернатор Тверской области

15:12

Забота о чистой воде: «ПКС – Водоканал» модернизирует очистные сооружения

15:00

В Карелии превышен эпидпорог по ОРВИ среди детей

14:55

Три жителя Карелии за два месяца заработали на сборе ягод более миллиона рублей каждый

14:45

Подробности ДТП, в котором пострадали двое детей, рассказали в ГИБДД Карелии

14:30

Мэр Петрозаводска ответит на вопросы в прямом эфире «ЦУР объясняет»

14:15

Жительница Петрозаводска всю ночь блуждала по лесу в поисках выхода

14:10

В Петрозаводске пенсионерам организуют бесплатный проезд в День пожилого человека

13:50

В Карелии нетрезвый мужчина устроил ДТП на мотоблоке

13:30

Прионежская сетевая компания рассказала о плановых отключениях электричества на неделе

13:25

Житель Беломорского района предстанет перед судом за продажу немаркированной табачной продукции

13:20

Маткапитал за двоих детей в России достигнет более 970 тысяч рублей

13:00

В Сегеже пьяный водитель сбил двух подростков

12:50

Совхоз «Ильинский» решил через суд вернуть от ОМК долг в 16 млн рублей

12:50

Крупный поселок Карелии останется без воды

12:40

Минтруд рассказал, как изменятся социальные выплаты в 2026-м году

12:30

50-летняя пешеход пострадала на пешеходном переходе в Петрозаводске

12:20

В ДТП в Петрозаводске пострадал четырехмесячный ребенок

11:50

1 октября по всей стране включат сирены и громкоговорители

11:30

В Петрозаводске 12-летний мальчик пострадал в аварии

11:30

Банк России выпускает золотые монеты с изображением «Георгия Победоносца»

11:10

Петрозаводский бизнесмен запатентовал посуду из камня

10:50

Сбербанк закрывает ДрайвКлик-банк и переводит автокредиты под свой бренд

10:35

На Солнце произошла самая мощная вспышка за три месяца

10:20

В новом хирургическом корпусе БСМП установят оборудование на сумму более 3 млрд рублей

10:07

В новую поликлинику в Петрозаводске начали завозить оборудование

09:45

Петрозаводчанина накажут за попытку украсть у курьера велосипед и сумку с едой

09:30

Торфяник снова загорелся около деревни Киндасово в Карелии

08:50

Администрация ищет подрядчика на снос восьми аварийных и строительство новых домов в Петрозаводске

08:20

Карельский рыбак попал в собственную ловушку

08:00

Женщину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

07:40

Закрытие старых мусорных свалок могут отложить на два года

07:20

Беломорск получит миллион рублей на благоустройство города с помощью карельского камня

07:00

Сирота из Карелии обратилась за помощью в Следком России

06:40

У автомобилистов с опасными заболеваниями отзовут водительские права

00:10

После отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти задержаны 14 человек

22:00

Польский альпинист спустился на лыжах с Эвереста без кислородного баллона

21:00

Двое детей пострадали в аварии на трассе в Карелии

20:00

На турбазе в Карелии загорелся саамский чум

19:00

Эксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 году

18:00

Ночью до -1°С, днём до +15°С: прогноз погоды на 29 сентября

17:00

Названа дата прощания с Виолой Гущиной

16:30

В «Ильинском» начали выращивать овец

16:00

Доверчивая студентка отдала мошенникам почти полмиллиона рублей

15:15

Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу

14:30

В отечественный прокат вышла военно-историческая драма «Август»

14:05

Жители Петрозаводска пожаловались на затянувшийся ремонт теплотрассы в центре города

13:45

Пожилой мужчина потерялся в лесу в Пряжинском районе

12:30

Спасатели тушили грузовик с продуктами в Петрозаводске

12:00

Системы оповещения населения проверят по всей республике

11:30

В Сегежском округе опровергли информацию о перебоях с бензином

11:00

Карельские ученые разрабатывают приборы для использования в науке и промышленности

10:30

К 2030 году число россиян старшего возраста может превысить 25%

10:00

Благоустройство в Государевом саду начали с рубки деревьев

09:30

Нетрезвых водителей будут искать в Карелии

09:00

Умер последний житель карельской деревни Рим Николай Кузнецов

08:00

Участники Международного форума-выставки «Карелфорум-2025» оценили архитектурные достоинства нового района «Талоярви»

07:30

В России разработали законопроект об обязательной регистрации и маркировке домашних животных

00:10
Три жителя Карелии за два месяца заработали на сборе ягод более миллиона рублей каждый
Сегодня 14:45 Общество
Поделиться

Компания «Ягоды Карелии» устроила виртуальные соревнования между сборщиками ягод. Выяснилось, что это очень прибыльное дело.

фото: © «Столица на Онего»

Как сообщает Телеграм-канал компании, за два месяца более 100 человек заработали более 500 тысяч рублей. Есть и тройка лидеров, которая смогла на сборе ягод заработать более трех миллионов рублей. То есть более миллиона рублей каждый. Причем сезон все еще продолжается.

Так, Денис Фомин собрал более 4,6 тонн ягод, Козимжон Таштемиров — более 4,1 тонн, Дмитрий Гуреев — более 3,8 тонн. Еще два жителя Карелии подобрались вплотную к тройке и уже близки к заветной оценке в миллион рублей.

Ранее эта же компания объявила награду в 3 млн рублей за изобретение нового комбайна для сбора ягод

Обсудить (0) в ленту
Юные тхэквондисты из Петрозаводска завоевали 27 медалей на соревнованиях в Петербурге
16:10 Спорт
41 житель Карелии пострадал от укусов клещей за неделю
15:50 Общество
В Петрозаводске за два дня 15 водителей отстранили от управления автомобилем
15:30 Дорожная хроника
Новым полномочным представителем на Северо-Западе назначен губернатор Тверской области
15:12 Политика
Забота о чистой воде: «ПКС – Водоканал» модернизирует очистные сооружения
15:00 Благоустройство
