Три жителя Карелии за два месяца заработали на сборе ягод более миллиона рублей каждый

Компания «Ягоды Карелии» устроила виртуальные соревнования между сборщиками ягод. Выяснилось, что это очень прибыльное дело.
Как сообщает Телеграм-канал компании, за два месяца более 100 человек заработали более 500 тысяч рублей. Есть и тройка лидеров, которая смогла на сборе ягод заработать более трех миллионов рублей. То есть более миллиона рублей каждый. Причем сезон все еще продолжается.
Так, Денис Фомин собрал более 4,6 тонн ягод, Козимжон Таштемиров — более 4,1 тонн, Дмитрий Гуреев — более 3,8 тонн. Еще два жителя Карелии подобрались вплотную к тройке и уже близки к заветной оценке в миллион рублей.
Ранее эта же компания объявила награду в 3 млн рублей за изобретение нового комбайна для сбора ягод