Три жительницы Карелии отоварились по чужой карте в магазинах Кеми на 150 тысяч рублей

Жительница Кемского района получила от доверчивого знакомого банковскую карту и с двумя подругами устроила шоппинг в кемских магазинах, сообщили в прокуратуре Карелии.

Три жительницы Карелии были признаны виновными в краже, совершенной с банковского счета.

Как было установлено, житель Кемского района дал свою банковскую карту одной из подсудимых, чтобы она купила продукты. После этого она с двумя подругами сняли в отделении банка 50 тысяч рублей, а затем, используя эту же карту, устроили себе шоппинг, покупая в магазинах Кеми продукты питания и вещи. В общей сложности покупки обошлись почти в 150 тысяч рублей.

Подсудимые свою вину признали полностью и раскаялись в содеянном. Все они воспитывают маленьких детей.

Суд назначил женщинам наказание до полутора лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Кроме того, любительницы покупок должны будут возместить потерпевшему материальный ущерб.

Приговор суда вступил в законную силу.