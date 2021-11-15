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Три жительницы Карелии отоварились по чужой карте в магазинах Кеми на 150 тысяч рублей

Новости. Криминал
15:50, 18 Ноября 2021
фото: © Дмитрий Феоктистов / ТАСС

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Жительница Кемского района получила от доверчивого знакомого банковскую карту и с двумя подругами устроила шоппинг в кемских магазинах, сообщили в прокуратуре Карелии.

Три жительницы Карелии были признаны виновными в краже, совершенной с банковского счета.

Как было установлено, житель Кемского района дал свою банковскую карту одной из подсудимых, чтобы она купила продукты. После этого она с двумя подругами сняли в отделении банка 50 тысяч рублей, а затем, используя эту же карту, устроили себе шоппинг, покупая в магазинах Кеми продукты питания и вещи. В общей сложности покупки обошлись почти в 150 тысяч рублей.

Подсудимые свою вину признали полностью и раскаялись в содеянном. Все они воспитывают маленьких детей.

Суд назначил женщинам наказание до полутора лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Кроме того, любительницы покупок должны будут возместить потерпевшему материальный ущерб.

Приговор суда вступил в законную силу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-11-18 16:26:06
А как же библейская заповедь "не воруй"?
Изя
2021-11-18 17:19:49
кир, ты же намедни призывал воровать ???))) :)
кир
2021-11-18 17:41:37
Изя, не так. Ты понимаешь смысл прочитанного?
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