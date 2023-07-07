Три жительницы Петрозаводска обогатили неизвестных на 1,7 миллиона рублей

В МВД Карелии сообщили об очередном мошенничестве.

В полицию Петрозаводска обратились две горожанки, обманутые в интернете по одинаковой схеме. Их привлекли объявления, обещающие высокий ежедневный доход, возможность работать удаленно по несколько часов в день, выполняя несложных задания. По заданию работодателей, общение с которыми проходило в мессенджере, 25-летняя петрозаводчанка должна была выкупать товары в маркет-рлейсе, причем деньги за них надо было переводить на физические лица. В итоге после выполнения заданий обещанный заработок с комиссионными так и не был выплачен, петрозаводчанка лишилась более 240 тысяч рублей.

Таким же образом 37-летняя жительница карельской столицы лишилась 150 тысяч рублей.

А 55-летняя петрозаводчанка поверила в историю об оформлении несанкционированного кредита. За несколько дней женщина перевела на якобы «резервный» банковский счет более 1,3 миллиона рублей, большая часть из которых — заемные средства. Когда же она поняла, что стала жертвой мошенников, то обратилась в полицию.

По всем заявлениям в настоящее время возбуждены уголовные дела.