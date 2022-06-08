Триатлон на два дня изменит схему движения транспорта в Петрозаводске

В конце следующей недели изменится схема движения транспорта в Центре и Октябрьском районе Петрозаводска, сообщили в администрации города.

Временные неудобства связаны с проведением в городе масштабных соревнований по триатлону.

Так, 1 и 2 июля изменится схема движения транспорта в Центре и Октябрьском районе Петрозаводска. Произойдет это на беговом и велосипедном этапах маршрута соревнований по триатлону «KareliaTri Prtozavodsk – 2022» . Турнир среди спортсменов-любителей пройдёт 2 июля.

Олимпийская дистанция будет пролегать по площади Кирова, Пушкинской улице, проспектам Ленина (между улицами Пушкинской и Куйбышева) и Карла Маркса (вдоль площади Кирова), улицам Куйбышева, Михаила Иссерсона, набережной Варкауса и участку Ленинградского кольца. На этих улицах накануне соревнований – 1 июля с 20.00, будет запрещена остановка транспорта. На следующий день – 2 июля на них организуют пешеходную и велосипедную зоны. Отметим, что по набережной Варкауса дистанция будет пролегать только по одной полосе – от Центра в сторону улицы Мелентьевой. Встречное движение автомобилей – от Октябрьского района – сохранится без изменений.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда. Об изменениях в маршрутах общественного транспорта будет сообщено дополнительно.