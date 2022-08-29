Тридцать легкоатлетов из Карелии поборются за медали на чемпионате России

Легкоатлеты Карелии поборются за медали на Первенстве России по эстафетному бегу и командном Чемпионате России по многоборьям.

Соревнования пройдут в Адлере с 8 по 13 сентября, сообщается в паблике «Спорт — норма жизни».

В состав сборной команды Карелии вошли воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска. Впервые карельские легкоатлеты представят республику в таком большом составе — 30 человек.

Наши спортсмены выступят в различных дисциплинах: семиборье, эстафеты 4*200 м, 4*400 м, 100-200-400-800, 4*800, 4 по 100 м с барьерами (девушки) и 4 по 110 м с барьерами (юниоры).

Поездка организована на средства федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».