Тридцать наркоманов в Карелии скрылись от лечения зависимости

Полицейские проверили почти 800 жителей Карелии, проходящих лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию.

Как сообщили в МВД Карелии, в республике прошел комплекс мероприятий по борьбе с наркоманией, главной целью которых было помочь наркоманам помочь себе — исполнить судебные решения пройти диагностику, лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию в связи с потреблением запрещенных веществ.

На учете карельского УНК состоит без малого 800 граждан, обязанные проходить лечение. Большинство из них — жители Петрозаводска.

Также полицейские устанавливали тех, кто скрывается от постановлений суда — таких оказалось 30 человек. В отношении них были составлены административные протоколы.