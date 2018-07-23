Тридцатиградусная жара вернется во вторник в Карелию

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Завтра, 24 июля, в Карелии ожидается переменная облачность, температура днем до +32 градусов.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны ливни, грозы.
Ветер южный, юго-восточный, на севере южный, юго-западный умеренный, днем при грозе порывистый.
Температура воздуха ночью +14, +19 градусов по Цельсию. Днем +24, +29, на севере местами +30, +32.
В Петрозаводске днем возможен кратковременный дождь.
Температура ночью +17, +19, а днем +24, +26 градусов.
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