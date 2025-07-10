Тридцатиградусную жару обещают в Карелии в выходные

Карельские синоптики рассказали о погоде на выходные и начало недели.

После холодной и дождливой первой декады июля погода выходных и начала следующей недели порадует жителей и гостей республики теплом, рассказали в Карельском гидрометцентре.

— В выходные и в начале недели ожидается настоящее лето — преимущественно солнечное и сухое, но все же в отдельные дни не исключены локальные кратковременные дожди и грозы. Температурный фон будет на 2-5°С выше климатической нормы, — сообщили чиновники.

В дневные часы воздух прогреется до +21- +26°C, местами до +30°С, ночные температуры в пределах +10, +17°С. И лишь по северным районам будет прохладно — местами +5, +10°С.

По предварительному прогнозу, жара не будет продолжительной, уже в конце следующей недели североатлантический циклон принесет на большую часть республики дожди, местами с грозами и понижение температурного фона до климатической нормы.