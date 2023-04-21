Триходесма седая: в Карелию ввезли небезопасное зерно

Специалисты Россельхознадзора Карелии нашли партию небезопасного зерна.

Специалисты Россельхознадзора Карелии провели проверку партии зерна, доставленного в Карелию из Архангельской области.



Индивидуальный предприниматель привез из республики Удмуртия в Карелию партию кормового овса, ячменя и пшеницы без необходимых документов.



«В поставках не обеспечена безопасность таких видов пестицидов, как «гексахлорциклогексан», «ДДТ и его метаболиты», 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры», к группе «зараженность вредителями», к группе вредных примесей: «куколь», «спорынья и головня (по совокупности)», «горчак ползучий, софора лисохвостная, вязель разноцветный», «гелиотроп опушенноплодный и триходесма седая», - говорится в сообщении Россельхознадзора Карелии.

Производителю вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона.