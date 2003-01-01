Победителя в первенстве Петрозаводска определила серия пенальти

Первенство Республики Карелия среди юношей до 14 лет завершилось в Петрозаводске на СК «Юность». Турнир проходил в полноценном формате 11 на 11.
В соревнованиях приняли участие 9 команд: из Сегежи, Медвежьегорска, Сортавалы, Суоярви и Петрозаводска.
Энергия болельщиков на трибунах буквально подталкивала ребят вперёд — каждый матч был наполнен азартом и эмоциями.
Как сообщает ЦСП, финал проходил между командами «Олимп» и «ПТЗ». Основное время — ничья 1:1, и только на восьмом ударе серии пенальти «Олимп» вырвал победу.
Итоги Первенства:
Золото взяла команда «Олимп» — тренер Несмачных А.М.
Серебро досталось клубу «ПТЗ» — тренер Зубко Д.И.
На почетном третьем место расположилась команда «Карелия» — тренер Кузьмин В.И.
Лучшими игроками турнира были признаны:
Тимофей Попов — «Олимп»
Алексей Бородин — лучший вратарь
Матвей Июдин — «ПТЗ»
Даниил Невзоров — «Карелия».
Добавим, что более 650 жителей Карелии получили спортивные разряды в 2025 году.