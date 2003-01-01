Реклама на сайте
На седьмом небе. Апарт-отель «Тайвас» открыл свои двери для гостей Петрозаводска
«Нахимовцы. Янтарный берег»: о том, что у Калининграда особенная стать
В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
Жителя Карелии наказали за запрещенную символику в соцсети

00:10

В Петрозаводске автомобиль сбил мужчину на инвалидной коляске

21:00

Житель Карелии обогатился почти на 120 тысяч рублей за счёт фиктивного договора аренды

20:30

В Кондопоге начался ремонт заброшенного стадиона

20:00

Победителя в первенстве Петрозаводска определила серия пенальти

19:30

Новые прожекторы установят в петрозаводском сквере Александра Шотмана

19:00

Объект культурного наследия в Карелии выставлен на продажу за 1 рубль

18:30

Оперативный штаб Карелии предупредил о запрете публиковать информацию о беспилотниках

18:10

«Люди находят здесь вещи, дорогие сердцу»: чем удивит очередной Винтажный цех в Петрозаводске

18:00

Житель Карелии выплатит компенсацию киностудии «Союзмультфильм» за использование популярного персонажа

17:40

На поиски пропавшего в Онежском озере рыбака отправились водолазы с видеокамерами

17:10

Дождливая погода сохранится в Карелии 10 октября

17:00

Старинные артефакты нашли во время строительства моста в Олонецком районе

16:50

В Карелии предложили создать реестр обманутых дольщиков

16:40

В Карелии одобрили более 3200 заявок по программе «Гектар в Арктике»

16:30

Шестеро карельских каратистов заняли все призовые места на соревнованиях в Чувашии

16:15

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал венгерский классик антиутопии Ласло Краснахорка

16:00

18-летнего петрозаводчанина накажут за попытку убить знакомого

15:55

«Наш Дима больше не с нами»: названа дата прощания с погибшим в Петрозаводске байкером

15:50

Медицинское оборудование поступает в хирургический корпус Петрозаводска по распоряжению Артура Парфенчикова

15:45

Саамский чум появился на горе Сампо

15:35

Дом для расселения аварийного жилья в Беломорске подвели под крышу

15:20

В Вологодской области ужесточат правила продажи алкоголя

15:00

Электрик из Петрозаводска избежал серьезных травм после удара током в 10 тысяч вольт

14:45

«Постельный» курильщик из Суоярвского округа едва не сжёг свою квартиру

14:35

Более 200 тысяч жителей Карелии получают надбавку к пенсии за работу на севере

14:20

Политолог: Шандалович в Совете Федерации осветил важные для Карелии вопросы

14:10

Роскачество выявило массовые нарушения в БАДах с омега-3

14:00

Гражданин Финляндии пешком пересёк границу России на севере Карелии

13:40

Жительница Кеми потеряла полмиллиона рублей в результате мошеннической схемы

13:20

Ветеран Великой Отечественной войны из Петрозаводска отметил 95-летие

13:00

Артур Парфенчиков рассказал о ходе строительства детского сада в городе Сортавала

12:50

Жительницу Медвежьегорска приговорили к принудительным работам за неуплату алиментов

12:40

Грузовик наехал на отбойник на трассе «Кола» в Карелии

12:20

Жители Петрозаводска вывели из леса потерявшуюся пожилую женщину

12:10

В Карелии пресекли контрабанду наркотиков из Европы

11:55

Каждый четвертый житель Северо-Запада сталкивался с мошенническими дипфейками

11:45

В Петрозаводске проходит рейд для предотвращения ДТП с пешеходами

11:35

Ученики и сотрудники школы в Новой Вилге игнорируют требование пройти осмотр после вспышки инфекции

11:20

Более 650 жителей Карелии получили спортивные разряды в 2025 году

11:10

Супруги Юппиевы из Карелии отметили золотую свадьбу

11:00

Петрозаводчане смогут поставить прививку от гриппа в мобильном пункте вакцинации возле «Тетриса»

10:45

В Петрозаводске создадут муниципальную Общественную палату

10:30

Ученые Карелии предлагают бизнесу передовые агротехнологии

10:15

23-летняя петрозаводчанка нашла подработку и лишилась денег

10:00

Новые светильники установят во дворах Перевалки

09:35

Врач объяснил, чем грипп опаснее обычных ОРВИ

09:00

Карелия получит более 37 миллионов рублей на поддержку бизнеса

08:40

Шишки сосны и ели примут у жителей Карелии за деньги

08:20

Стало известно, насколько вырастут пособия и пенсии в следующем году

08:00

Велосипедиста сбили на перекрестке в Петрозаводске

07:40

Количество вакансий на карельском рынке труда сократилось на четверть

07:20

В Питкяранте обследовали стену с мозаикой, которую общественники планируют реставрировать

07:00

Жителя Костомукши обвиняют в незаконной рубке деревьев

06:40

О группе «Битлз» снимут четырехсерийный биографический фильм

Победителя в первенстве Петрозаводска определила серия пенальти
09 октября, 19:30 Спорт
Первенство Республики Карелия среди юношей до 14 лет завершилось в Петрозаводске на СК «Юность». Турнир проходил в полноценном формате 11 на 11.

В соревнованиях приняли участие 9 команд: из Сегежи, Медвежьегорска, Сортавалы, Суоярви и Петрозаводска.
Энергия болельщиков на трибунах буквально подталкивала ребят вперёд — каждый матч был наполнен азартом и эмоциями.

Как сообщает ЦСП, финал проходил между командами «Олимп» и «ПТЗ». Основное время — ничья 1:1, и только на восьмом ударе серии пенальти «Олимп» вырвал победу.

Итоги Первенства:
Золото взяла команда «Олимп» — тренер Несмачных А.М.
Серебро досталось клубу «ПТЗ» — тренер Зубко Д.И.
На почетном третьем место расположилась команда «Карелия» — тренер Кузьмин В.И.

Лучшими игроками турнира были признаны:

Тимофей Попов — «Олимп»
Алексей Бородин — лучший вратарь
Матвей Июдин — «ПТЗ»
Даниил Невзоров — «Карелия».

Добавим, что более 650 жителей Карелии получили спортивные разряды в 2025 году.

