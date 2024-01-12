Тринадцать лет назад житель Карелии зарубил топором своего приятеля

Житель Питкярантского района предстанет перед судом за убийство и незаконное хранение пороха.

Прокуратура Питкярантского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве и незаконном хранении взрывчатых веществ.

По версии следствия, в ноябре 2010 года обвиняемый, находясь в принадлежащем ему гараже в Питкяранте, поссорился со своим знакомым. Причиной конфликта стало то, что приятель требовал деньги за молчание о причастности жителя Питкяранты к ранее совершенному преступлению. Разозлившись, мужчина попытался задушить знакомого, а потом ударил его топором по голове, от чего тот скончался. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый вывез труп в лес и закопал.

Во время обыска у обвиняемого следователи нашли и изъяли бездымный порох, который мужчина хранил больше 10 лет после аннулирования разрешения на хранение и ношение охотничьего ружья.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.