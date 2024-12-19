Трижды за сутки специалисты МЧС Карелии привлекались для тушения пожаров

В пятницу, 21 декабря, произошли пожары в Питкяранте и в Кондопоге.

Как сообщили в телеграм-канале МЧС Карелии, 21 декабря в 11.07 поступило сообщение о загорании бесхозного строения в Питкяранте по адресу: улица Пушкина, у дома №1. В результате огнем оказались повреждены стены и пол на общей площади 6 квадратных метров.



Для ликвидации огня привлекли 2 единицы техники и 7 человек.

В 11.54 поступило сообщение о пожаре в гаражном боксе в Кондопоге по адресу: проезд Промышленный, 2а. Огонь повредил кровлю на площади 80 квадратных метров.



К тушению привлекли 3 единицы техники и 11 человек.

В 13.31 сообщили о загорании автомобиля ВАЗ в Питкяранте по улице Горького у дома №38. В результате огнем оказался поврежден салон автомобиля на площади 2 квадратных метра.



Для ликвидации от МЧС республики привлекли 2 единицы техники и 6 человек.