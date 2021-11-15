ТРК ЛОТОС PLAZA стал обладателем международной премии Shopping Centers Russia (SCR) за достижения в области торговой недвижимости и ритейла

3 декабря 2021г состоялся финал международной премии Shopping Centers Russia (SCR) за достижения в области торговой недвижимости и ритейла в г. Москва.

ТРК ЛОТОС PLAZA победил в номинации «Лучшая реализация экологических инициатив в стратегическом маркетинге»! Совместный проект ТРК ЛОТОС PLAZA и Первого Петрозаводского городского приюта — «Котодом» возглавил экологическую тему и впечатлил взыскательное жюри премии.

«Global Retail Real Estate Awards» — ежегодная международная профессиональная премия, вручаемая за достижения в области торговой недвижимости и ритейла.

Забрать пушистого друга в свою семью может любой желающий. Ждем Вас всей семьей на 0 этаже ТРК ЛОТОС PLAZA