«Не уступает столичным центрам»: Президент Союза Торговых Центров стран СНГ оценил уровень инфраструктуры ТРК ЛОТОС PLAZA

Крупнейший ТРК Карелии посетил Президент Союза Торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан — Булат Шакиров.

На встрече с руководством торгово-развлекательного комплекса обсуждались вопросы работы в условиях ограничений, стратегическое развитие индустрии, тенденции в управлении коммерческой и торговой недвижимости.

Булат отметил качество и уровень крупнейшего торгово-развлекательного центра в Карелии. По его мнению, инфраструктура ТРК ЛОТОС PLAZA нисколько не уступает столичным торговым центрам, а в чем-то и превосходит их.

Булат Шакиров — Президент Союза Торговых Центров России, Белоруссии и Казахстана, Президент группы компаний PRAKTIKA, основатель проекта «Поколение Z»: ZʼTOWN, ZkidZ, ZʼTRAVEL, Управляющий партнер «Optima Development».