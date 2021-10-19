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«Не уступает столичным центрам»: Президент Союза Торговых Центров стран СНГ оценил уровень инфраструктуры ТРК ЛОТОС PLAZA

Новости. Общество
12:00, 19 Октября 2021
фото: © ТРК ЛОТОС PLAZA

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Крупнейший ТРК Карелии посетил Президент Союза Торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан — Булат Шакиров.

На встрече с руководством торгово-развлекательного комплекса обсуждались вопросы работы в условиях ограничений, стратегическое развитие индустрии, тенденции в управлении коммерческой и торговой недвижимости.

Булат отметил качество и уровень крупнейшего торгово-развлекательного центра в Карелии. По его мнению, инфраструктура ТРК ЛОТОС PLAZA нисколько не уступает столичным торговым центрам, а в чем-то и превосходит их.

Булат Шакиров — Президент Союза Торговых Центров России, Белоруссии и Казахстана, Президент группы компаний PRAKTIKA, основатель проекта «Поколение Z»: ZʼTOWN, ZkidZ, ZʼTRAVEL, Управляющий партнер «Optima Development».

 

 
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