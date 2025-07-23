Трое братьев из Карелии планируют вырастить около 11 тонн клубники

Братья в Олонецком районе выращивают клубнику на продажу.

Открыть свой бизнес братья в деревне Тукса смогли с помощью гранта, рассказали в Минсельхозе Карелии. Сначала Евгений Константинов получил 2,5 миллиона рублей на агростартап. Молодой бизнесмен купил трактор и первую рассаду. В 2025 году грантом "Агростартап" воспользовался его двоюродный брат Максим. Размер субсидии составил 4,8 миллионов рублей, на эти средства братья планируют приобрести фургон-рефрижератор, чтобы возить клубнику в Санкт-Петербург.

- Вернувшись из армии, пришел работать к отцу на заготовку сена, а через два года захотел заняться чем-то своим. Присоединился к братьям Максиму и Никите. Выбрали заниматься клубникой, рядом с домом у нас есть подходящие поля, да и для старта не нужно было много денег и сельскохозяйственной техники. Мы с детства любили собирать клубнику – детьми ходили и продавали ее по деревне, – рассказал Евгений Константинов.

Сейчас в хозяйстве у молодых предпринимателей земельный участок площадью порядка 3 га. В прошлом году братья вырастили 6,8 тонны ягод, в этом планируют увеличить урожай практически вдвое, до 11,25 тонны. Продукция фермы пользуется популярностью как в Карелии, так и в городах Ленобласти. В следующем ноду 1 гектар бизнесмены намерены отдать под теплицы.

- Когда достаточно увеличим объемы, хотим выйти на крупные торговые сети. Там нужна ягода идеального внешнего вида, а это будет только половина всей собранной клубники, с остальной частью тоже нужно что-то делать, – говорит Евгений Константинов.

Поэтому в будущем на ферме планируют организовать частичную переработку клубники.