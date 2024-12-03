Трое человек были найдены мертвыми в Карелии в результате поисков в ноябре

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» привели статистику последнего зимнего месяца.
В карельском отделении поискового отряда «ЛизаАлерт» привели статистику за ноябрь 2024 года.
Всего в минувшем месяце было сделано 11 заявок на поиск пропавших людей. В двух случаях поиски пока не увенчались успехом.
Еще трое человек были найдены погибшими.
Наконец, в большинстве случаев все закончилось благополучно — шестеро человек были найдены живыми.
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