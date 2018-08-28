Трое человек госпитализированы после серьезного ДТП в Петрозаводске

Два автомобиля столкнулись на "встречке" в Петрозаводске, трое человек госпитализированы, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во вторник в 1.28 на улице Онежской флотилии в районе дома №43 19-летний водитель ВАЗ-2114, выполняя обгон, не убедился в безопасности маневра.

Автомобиль выехал на полосу встречного движения, где врезался в Toyota Avensis.

В результате пострадали три человека – 42-летний водитель Toyota и пассажиры ВАЗа (18-летняя девушка и 20-летний молодой человек).

Все пострадавшие госпитализированы.