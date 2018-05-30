Трое человек погибли в утонувшем после ДТП автомобиле из-за пьяного водителя - версия МВД

В Карелии возбуждено уголовное дело после трагического ДТП с рухнувшим в реку автомобилем, в котором погибли три человека, сообщает МВД Карелии.

По информации ведомства, уголовное дело возбуждено по ч.6 ст.264 УК РФ – "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек", санкция которой в качестве максимального наказания предусматривает 9 лет лишения свободы.

Как ранее сообщалось, 29 мая в 16.45 в Беломорском районе Chevrolet Niva, двигавшийся по дороге "Сумпосад – Колежма", упал в реку. В момент происшествия в салоне автомобиля находились пять человек. Спастись смогли только водитель и один из пассажиров.

Погибли женщина 1975 года рождения, 51-летний и 30-летний мужчины.

Все участники ДТП – жители поселков Беломорского района.

За рулем находился 45-летний мужчина, ранее привлекавшийся к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Как уточнили в МВД, погибшие не состояли в родственных связях – у всех разные фамилии и адреса проживания.