Трое человек получили травмы в ДТП на трассе в Карелии

Два автомобиля столкнулись на встречной полосе автодороги «Сортавала»: в результате аварии пострадали три человека.

ДТП произошло в пятницу, 18 февраля, в Пряжинском районе на 354 км. + 945 м. автодороги «Сортавала». Об этом информирует Госавтоинспекция Карелии.

По предварительным данным, 46-летний водитель на автомобиле «Mitsubishi Pajero» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной «LADA Granta» под управлением 19-летнего водителя.

В результате ДТП были травмированы водитель, 18-летняя и 50-летняя пассажирки «LADA Granta».