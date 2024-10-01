Трое человек пострадали в аварии с вылетевшим в кювет микроавтобусом в Карелии

Авария с несколькими пострадавшими произошла 10 октября в Кемском районе республики.

Спасатели, подведомственные Госкомитету Карелии по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения, сегодня, 10 октября, выезжали на место ДТП в Кемском районе.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, и машина съехала с дороги.

На месте огнеборцы отключили аккумулятор в поврежденном автомобиле и осмотрели место ДТП.

В аварии пострадали трое человек. Их доставили в Кемскую ЦРБ.