Трое человек пострадали в аварии с вылетевшим в кювет микроавтобусом в Карелии

Авария с несколькими пострадавшими произошла 10 октября в Кемском районе республики.
Спасатели, подведомственные Госкомитету Карелии по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения, сегодня, 10 октября, выезжали на место ДТП в Кемском районе.
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, и машина съехала с дороги.
На месте огнеборцы отключили аккумулятор в поврежденном автомобиле и осмотрели место ДТП.
В аварии пострадали трое человек. Их доставили в Кемскую ЦРБ.
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