Трое человек пострадали в перевернувшемся внедорожнике на трассе в Карелии (ФОТО)

Внедорожник вылетел в кювет на трассе «Кола» в Кондопожском районе.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, на 581 километре трассы «Кола» в Кондопожском районе Карелии 26 мая в 8.30 утра произошла авария. Автомобиль Great Wall под управлением 62-летнего водителя, не справившегося с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В аварии пострадали пассажиры автомобиля — две женщины 60 и 40 лет, а также 11-летний мальчик. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее стали известны подробности жесткой аварии на проспекте Ленина в Петрозаводске.