Трое человек пострадали в жесткой аварии на трассе в Карелии

В Медвежьегорском районе республики автомобиль вылетел с дороги в лес.
В полиции Карелии сообщили о ДТП, произошедшем сегодня, 14 июня, около 15.30 в Медвежьегорском районе республики, на 604 километре трассы «Вологда-Медвежьегорск».
Там автомобиль Volkswagen Tiguan под управлением 49-летнего водителя, ехавший в сторону Медвежьегорска, вылетел с дороги в кювет.
В аварии пострадали 48-летняя и 76-летняя пассажирки иномарки, они были госпитализированы, как и водитель авто. Больше травм получила пенсионерка, которая не была пристегнута ремнем безопасности.
Госавтоинспекция Медвежьегорска проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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