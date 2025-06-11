Трое человек пострадали в жесткой аварии на трассе в Карелии

В Медвежьегорском районе республики автомобиль вылетел с дороги в лес.

В полиции Карелии сообщили о ДТП, произошедшем сегодня, 14 июня, около 15.30 в Медвежьегорском районе республики, на 604 километре трассы «Вологда-Медвежьегорск».

Там автомобиль Volkswagen Tiguan под управлением 49-летнего водителя, ехавший в сторону Медвежьегорска, вылетел с дороги в кювет.

В аварии пострадали 48-летняя и 76-летняя пассажирки иномарки, они были госпитализированы, как и водитель авто. Больше травм получила пенсионерка, которая не была пристегнута ремнем безопасности.

Госавтоинспекция Медвежьегорска проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП.