Трое человек пострадали в жёсткой аварии на трассе в Карелии

Две иномарки разбились в Кондопожском районе республики.

Жёсткое ДТП с участием двух автомобилей произошло в пятницу, 30 мая, в 11.35 на 454 км федеральной трассы «Кола» в Кондопожском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Автомобиль Volkswagen Golf с нарушением ПДД выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi Outlander. От удара внедорожник врезался в дорожный знак и свалился в кювет.

Медицинская помощь понадобилась 52-летнему водителю и 50-летней пассажирке Mitsubishi, а также 19-летнему водителю Volkswagen.

Ранее в поселке Шуя в аварии пострадал пожилой мотоциклист.