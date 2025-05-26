Трое человек пострадали в жёсткой аварии на трассе в Карелии

Две иномарки разбились в Кондопожском районе республики.
Жёсткое ДТП с участием двух автомобилей произошло в пятницу, 30 мая, в 11.35 на 454 км федеральной трассы «Кола» в Кондопожском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Автомобиль Volkswagen Golf с нарушением ПДД выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi Outlander. От удара внедорожник врезался в дорожный знак и свалился в кювет.
Медицинская помощь понадобилась 52-летнему водителю и 50-летней пассажирке Mitsubishi, а также 19-летнему водителю Volkswagen.
Ранее в поселке Шуя в аварии пострадал пожилой мотоциклист.
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