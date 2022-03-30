Трое детей с черепно-мозговой травмой госпитализированы после ДТП с автобусом в Карелии

фото: Медвежьегорская ЦРБ, фото со страницы А. Парфенчикова

Из 19 юных пассажиров автобуса, перевернувшегося в Пудожском районе Карелии, трое госпитализированы в Медвежьегорскую ЦРБ с черепно-мозговой травмой, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

«Трое детей с черепно-мозговой травмой для дообследования и определения дальнейшей тактики и места лечения отправлены в Медвежьегорскую ЦРБ. Им предстоит выполнить КТ-исследование», - сообщил Михаил Охлопков.



По словам министра здравоохранения, из Медвежьегорской ЦРБ выехали два автомобиля с анестезиологом и педиатром. Остальные дети обследуются в Пудожской ЦРБ.

Напомним, как ранее сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети, в аварию попал автобус, который перевозил, по предварительным данным, 19 детей — жителей Архангельской области. Ребята возвращались с соревнований из Кондопоги. Автобус перевернулся на трассе в Подожком районе.

«На место выезжала бригада врачей. В настоящий момент проводится сортировка пострадавших. Данные по количеству пострадавших, диагнозам, степени тяжести уточняются», — сообщил министр.

По словам главы Минздрава республики, Медвежьегорска ЦРБ в данный момент приведена в готовность.

«Ситуацию держу на контроле. Нахожусь на постоянной связи с министром здравоохранения Архангельской области Александром Сергеевичем Герштанским», — пишет Михаил Охлопков.