Трое малышей появились на свет во время блэкаута в Сегеже

Об истории, которая произошла, когда город остался без света и тепла, рассказали в Минздраве республики.
Во время блэкаута в Сегеже ночью произошло показательное событие, которое выявило стойкость наших медработников, отметил министр здравоохранения Михаил Охлопков.
Ночная дежурная смена — врач акушер-гинеколог Алексей Вирки, педиатр Марина Наумчик, акушерка Татьяна Буйко и медсестра Татьяна Быкова — принимали одновременно роды у трёх мам. Все три родильных зала были задействованы. Наши медики не растерялись, иногда применяя в качестве дополнительного света обычные фонарики. Ведь резервные источники электроэнергии подпитывают только основные отделения: реанимацию, где работают аппараты ИВЛ, операционные и станцию кислородного генератора. Все действия персонала были чёткими и слаженными.Трое малышей — две девочки и мальчик — родились благополучно, они здоровы.
Ранее мы рассказывали, что Сегежская ЦРБ подручными способами обеспечила свет и тепло для людей во время отключения электричества в городе.