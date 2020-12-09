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Трое мужчин в Карелии умудрились украсть 24 км кабеля

Новости. Общество
11:44, 10 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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Трое нарушителей ради наживы лишили связи целый поселок, сообщили в прокуратуре Карелии.

Как выяснили следователи, злоумышленники по предварительному сговору в мае текущего года похитили на территории Пряжинского района не менее 24 тыс. метров кабеля воздушных линий, принадлежащих ПАО "Ростелеком", нанеся последней ущерб на общую сумму более 300 тыс. рублей.

В итоге жители поселка Кинелахата остались без связи, а также находящиеся в указанном населенном пункте магазин, отделения "Почты России" и Кинелахтинского участкового лесничества.

В ходе предварительного расследования обвиняемые признали свою вину. Им также предъявлен иск о взыскании компенсации причиненного ущерба.

В данный момент уголовное дело направлено в Пряжинский районный суд.

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