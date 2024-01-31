Три пенсионерки из Петрозаводска отдали неизвестным 1 миллион 250 тысяч рублей

Аферисты прибегли к работающей схеме обмана, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступили заявления от троих местных жительниц, пострадавших от общения с мошенниками.

Каждой жертве звонил неизвестный, представлявшийся работником банка, и сообщал, что к ним пришел человек с доверенностью и оформляет на женщину кредит. Когда испуганная петрозаводчанка уверяла, что не оформляла никаких доверенностей, ее убеждали в необходимости отправить деньги на «безопасный счет».

Для достоверности позже жертвам звонили якобы «полицейские» и «сотрудники ФСБ», предлагавшие сотрудничать в операции по поиску мошенников.

В результате 81-летняя горожанка под давлением неизвестных перечислила на чужую банковскую карту 265 тысяч рублей, 64-летняя петрозаводчанка лишилась 400 тысяч рублей, а 61-летняя женщина перевела 584 тысячи рублей, в том числе кредитных. Общий ущерб превысил 1 миллион 250 тысяч рублей.