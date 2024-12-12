Трое петрозаводчан украли больше 30 памятников с кладбищ Сулажгоры, Птицефабрики и Бесовца

Больше 30 надгробий украли трое работников по благоустройству кладбищ.

В июле текущего года в полицию Петрозаводска поступило заявление о том, что с городского кладбища похитили надгробный памятник. Позже было зарегистрировано еще более десяти аналогичных заявлений. Суммы ущерба варьировались от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых — ими оказались жители Петрозаводска 30, 38 и 53 лет. В конце ноября оперативники задержали фигурантов при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

Следствие установило, что подозреваемые по вечерам демонтировали надгробия на городских кладбищах и потом сбывали их. Все злоумышленники работали в организации по благоустройству мест захоронений и для своей преступной деятельности использовали служебный автомобиль.

Полицейские изъяли больше тридцати похищенных надгробий, часть из которых передали потерпевшим.

Следователи Следственного Управления МВД Карелии возбудили 14 уголовных дел о кражах с причинением значительного ущерба.

Двух подозреваемых заключили под стражу, 30-летний находится под подпиской о невыезде. Фигурантов проверяют на причастность к другим преступлениям, отметили в пресс-службе МВД Карелии. Расследование продолжается.