Трое подростков попали под колеса машины в Петрозаводске (ВИДЕО)

Автомобиль сбил трех подростков, выбежавших на дорогу в Петрозаводске.

ДТП произошло в микрорайоне Древлянка.

Школьники выбежали из-за припаркованной машины и водитель автомобиля, ехавшего по примыкающей дороге, не успел среагировать.

Детей раскидало по проезжей части. Однако все трое тут же вскочили на ноги и бросились бежать.

Сидевшая за рулем женщина, вышла из машины, направилась вслед за ними и остановила одного из детей.

Видеозапись происшествия разместил один из подписчиков группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.