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Трое пожарных награждены медалями за спасение пятерых человек в Карелии

Новости. Общество
09:46, 16 Декабря 2021
фото: © пресс-служба правительства РК

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Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил медали «За отвагу на пожаре» трем пожарным отряда противопожарной службы Пудожского района.

Наград удостоены Павел Васильев, Андрей Михеев и Максим Слюсарь. 

Они спасли пять человек при пожаре в жилом доме в Пудоже 29 июня 2020 года.

Пламя охватило две квартиры на втором и третьем этажах здания и перекинулось на крышу, коридоры затянуло дымом, существовала угроза распространения пожара на соседние квартиры. На балконах находились люди, среди них малолетние дети и престарелые.

Пожарные проникли внутрь горящего здания и эвакуировали жильцов.

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