Трое пожарных награждены медалями за спасение пятерых человек в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил медали «За отвагу на пожаре» трем пожарным отряда противопожарной службы Пудожского района.

Наград удостоены Павел Васильев, Андрей Михеев и Максим Слюсарь.

Они спасли пять человек при пожаре в жилом доме в Пудоже 29 июня 2020 года.

Пламя охватило две квартиры на втором и третьем этажах здания и перекинулось на крышу, коридоры затянуло дымом, существовала угроза распространения пожара на соседние квартиры. На балконах находились люди, среди них малолетние дети и престарелые.



Пожарные проникли внутрь горящего здания и эвакуировали жильцов.