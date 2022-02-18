Трое рыбаков были спасены в Белом море у берегов Карелии

Спасатели обнаружили и доставили на берег трех рыбаков, пропавших в Белом море.

Как сообщили в Кемском поисково-спасательном отряде, на прошлой неделе, 17 февраля, на пульт дежурного по заявке «112» поступила информация об исчезновении трех рыбаков. Любители зимнего лова пропали в Белом море, в районе Солдатских островов.

Спасатели разыскали пропавших. Медицинская помощь рыбакам не понадобилась.

Ранее петрозаводские спасатели отрабатывали навыки ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на льду, где в это время находится много рыбаков.