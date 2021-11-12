Трое студентов из Карелии выиграли по 1 млн рублей, победив в конкурсе «Твой Ход»

Студенты Петрозаводской государственной консерватории и ПетрГУ вошли в число победителей первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Андрей Самуйленков из Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова, Родион Кутепов и Радомир Иванов из Петрозаводского государственного университета попали в число 200 победителей конкурса. Они выдержали жесткую конкуренцию. В самом начале соревнований, на этапе регистрации конкурса «Твой Ход», заявок было больше 560 тысяч. В финал прошли 1 000 студентов, а победителями стали 200 человек.

Победители выиграли денежные премии в размере 1 млн рублей, которые можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Кроме того, все они отправятся в большое путешествие по России, рассказали в АНО «Россия – страна возможностей».

Торжественная церемония награждения прошла в парке науки и искусств «Сириус».

«Вы все победители, потому что не побоялись подать заявку на конкурс, испытать себя, и у вас получилось. 200 победителей получат гарантированный миллион для прохождения программ магистратуры в любом российском вузе, а если поступают на бюджетное отделение – потратить его на дополнительное образование, стажировки, научные работы или в качестве вложения в свой бизнес. Но все финалисты и победители получают еще и поездки в рамках программы «Больше, чем путешествие». Многие из вас участвовали в разработке этих туров, и у каждого будет возможность поехать в одно из таких путешествий, посмотреть нашу прекрасную страну. И это не только знакомство с удивительной природой или красивыми местами, но и встречи с такими же студентами как вы. Это уникальная возможность, дающая и ощущение удивительной страны, в которой мы с вами живем, и открывающая для каждого из вас новые возможности», – отметил на церемонии награждения первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко отметил, что для сообщества «Твоего Хода» будет организована смена на летнем молодежном форуме «Территория смыслов», который ежегодно проходит на площадке Мастерской управления «Сенеж», а также отдельный лагерь «Твоего Хода» на большом фестивале «Таврида-АРТ». Также со следующего года будет проводиться ежегодный большой Всероссийский студенческий форум. Первый в течение недели планируется провести в сентябре 2022 года в Казани.

Многие активные участники конкурса «Твой Ход» получили специальные призы и приглашения на стажировки в крупнейшие компании России, в их числе ГМК «Норильский никель», ГК «Росатом», ОАО «РЖД», российская технологическая компания VK.

50 вузам, отправившим на финал конкурса «Твой Ход» наибольшее количество участников, будут вручены гранты в размере 2,5 млн рублей на развитие университетов.

Финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» проходил с 27 по 29 ноября в парке культуры и науки «Сириус». В нем участвовала 1 000 студентов из 76 регионов страны. На финале они занимались проектированием университета будущего, отвечая на мегавызовы – стратегически важные задач для современной молодежи и российских университетов.

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проводился впервые. Его организаторами выступили АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.