Трое туристов пропали во время водной прогулки по Белому морю

Путешественники сплавлялись на байдарках в составе незарегистрированной группы.

В акватории Белого моря пропали три туриста, сплавлявшихся на байдарках в составе незарегистрированной группы из 7 человек, сообщили в МЧС Карелии.

Маршрут путешественников проходил от гряды островов Кузова, расположенных на территории республики, к Соловецкому острову Архангельской области, однако неожиданное ухудшение погоды заставило энтузиастов повернуть в обратную сторону.

— Четыре человека на парных байдарках добрались до разных островов архипелага Кузова. Специалисты МЧС России нашли и эвакуировали двоих человек, еще за двумя направлен вертолет Ми-8. Судьба троих туристов неизвестна, — рассказали в ведомстве.

Прямо сейчас поисками пропавших занимаются 10 спасателей на 3-х единицах техники.