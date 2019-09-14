Трое взрослых и ребенок перевернулись на автомобиле в Карелии (ФОТО)

В Сегежском районе перевернулся автомобиль, ехавший из Петербурга в Мурманск, сообщает УГИБДД по Карелии.

В 6.35 на 711 км трассы "Кола" 43-летний житель Санкт-Петербурга (как пояснил, в утомленном состоянии) направлялся в сторону Мурманска на Renault Duster.

В какой-то момент он не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

В ДТП пострадали пассажиры: 33-летняя женщина, с диагнозом компрессионный перелом позвоночника госпитализирована; 5-летний мальчик с ушибами госпитализирован; 23-летней пассажирке назначено амбулаторное лечение.

Пострадавшие доставлены в Сегежскую ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка.