Трое жителей Карелии находятся на изоляции после контакта с больными «омикроном» (СРОЧНО)

Роспотребнадзор сообщил о жителях Карелии, которые прибыли из стран Южной Африки, трое были в контакте с заболевшими «омикроном».

Как стало известно «Столице на Онего», в Карелии на самоизоляции находятся местные жители, которые прибыли стран Южной Африки, трое из 13 изолированных, по информации Роспотребнадзора, которую они дали МВД республики, были в контакте с зараженными новым штаммом коронавируса — «омикроном».

На данный момент нахождение контактных в изоляции контролируют сотрудники правоохранительных органов. По словам пресс-службы МВД Карелии, сотрудники ведомства могут в любой момент прийти к изолированным домой и проверить, на самом ли деле они соблюдают эпидемиологические требования. И если выяснится, что человека нет дома, ему грозит административный штраф.

На сегодняшний день контактные с заболевшими омикроном должны в течение 14 дней находиться на самоизоляции дома. Но, по информации пресс-службы правительства Карелии, в оперштабе по борьбе с коронавирусом рассматривается вопрос об открытии изолятора для прибывших из ЮАР в поселке Матросы Пряжинского района.

Ранее РИА Новости написали, что два случая заражения штаммом коронавируса «омикрон» подтверждены в Санкт-Петербурге у граждан, вернувшихся их турпоездок в ОАЭ и Доминикану. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, сообщала, что в России выявлены уже 25 случаев «омикрона».