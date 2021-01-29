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Трое жителей Карелии перевели мошенникам 700 тысяч рублей за сутки

Новости. Криминал
14:48, 30 Января 2021
фото: © Depositphotos / leungchopan
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Лжеработники банка вновь выманили у жителей республики деньги, напугав кредитами.

Как сообщили в МВД Карелии, одно из обращений зарегистрировано в УМВД России по Петрозаводску. 38-летний петрозаводчанин рассказал, что перевёл мошенникам 500 тысяч рублей. По словам мужчины, с ним на связь вышла якобы сотрудница службы безопасности финансового учреждения. Девушка предупредила петрозаводчанина о том, что неизвестные пытаются взять на его имя кредит. Житель карельской столицы зашёл в личный кабинет и убедился в том, что заявка на долговые обязательства в размере 500 тымсяч рублей, действительно, одобрена. В разговоре "работник" банка настаивала, что в целях предотвращения противоправных действий заявителю необходимо через онлайн-сервисы получить заёмные средства, затем обналичить их и перевести на другой, "защищённый", счёт. Петрозаводчанин выполнил все продиктованные ему инструкции. Только после того, как деньги были отправлены, мужчина позвонил на горячую линию финансовой организации, рассказал о случившемся, а затем обратился в полицию.

За минувшие сутки в подобной ситуации оказались ещё несколько человек, проживающих на территории региона. Так, у 46-летнего жителя Пряжинского района лже-сотрудники банка обманным путём выманили 124 988 рублей. 58-летняя жительница Медвежьегорского района лишилась 75 тысяч рублей.

Ранее три миллиона рублей перевел мошенникам пенсионер из Петрозаводска.

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