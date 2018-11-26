Трое жителей Карелии пострадали в перевернувшейся на трассе машине

В Медвежьегорском районе машина упала в кювет, пострадали три человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В воскресенье 25 ноября в 10.30 в Медвежьегорском районе на 539 км федеральной автодороги А-119 Вологда - Медвежьегорск 48-летняя водитель-женщина автомобиля Renault Sandero допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП травмы получили 3 человека: водитель автомобиля Renault и два пассажира – 70-летняя женщина и мужчина 26 лет. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.