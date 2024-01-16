Житель Карелии полез в драку с охранником магазина, пугал покупателей и дебоширил

Агрессора задержал наряд Росгвардии Карелии и доставил в полицию.

В понедельник, 15 января, группы задержания Росгвардии выезжали в торговые заведения Карелии, где сработали тревожные кнопки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в Петрозаводске был задержан 54-летний горожанин, который украл из магазина алкоголь. Аналогичные правонарушения были зарегистрированы в Костомукше и Кондопоге. Там 38-летнего и 46-летнего местных жителей задержали росгвардейцы. При этом один из нарушителей пытался подраться с охраником магазина, вел себя агрессивно и пугал покупателей.

Всех задержанных росгвардейцы передали полиции.