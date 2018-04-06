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Новости. Криминал
07:15, 06 Апреля 2018

Трое жителей Карелии, торговавшие "смертью" в Петрозаводске, отправлены за решетку

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В Карелии члены преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков, приговорены к реальным срокам решения свободы, сообщил в МВД республики.

Уголовное дело расследовалось в Следственном управлении МВД по Республике Карелия. По версии следствия, двое мужчин и женщина в составе преступной группы занимались бесконтактным сбытом наркотиков на территории Петрозаводска и всей Карелии.

В своей незаконной деятельности они использовали различные интернет-мессенджеры и интернет-кошельки. Таким образом полностью исключался личный контакт с покупателями.

Участники преступной группы заранее делали закладки наркотика, а после того, как потребитель оплачивал товар, ему сообщали координаты тайникам.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия деятельность преступной группы была пресечена. Из незаконного оборота полицейские изъяли наркотические средства и их аналоги общей массой более 30 граммов.

В ходе следствия удалось доказать причастность преступной группы к совершению пяти преступлений. В настоящее время обвиняемые осуждены к реальным срокам лишения свободы от 8,5 до 9 лет.

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