Трое жителей Карелии, торговавшие "смертью" в Петрозаводске, отправлены за решетку

В Карелии члены преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков, приговорены к реальным срокам решения свободы, сообщил в МВД республики.

Уголовное дело расследовалось в Следственном управлении МВД по Республике Карелия. По версии следствия, двое мужчин и женщина в составе преступной группы занимались бесконтактным сбытом наркотиков на территории Петрозаводска и всей Карелии.

В своей незаконной деятельности они использовали различные интернет-мессенджеры и интернет-кошельки. Таким образом полностью исключался личный контакт с покупателями.

Участники преступной группы заранее делали закладки наркотика, а после того, как потребитель оплачивал товар, ему сообщали координаты тайникам.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия деятельность преступной группы была пресечена. Из незаконного оборота полицейские изъяли наркотические средства и их аналоги общей массой более 30 граммов.

В ходе следствия удалось доказать причастность преступной группы к совершению пяти преступлений. В настоящее время обвиняемые осуждены к реальным срокам лишения свободы от 8,5 до 9 лет.